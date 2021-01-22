سعر الريال السعودى بختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.04جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والاسكان 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.04جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والاسكان 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.