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رياضة

مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:43 م
بيراميدز - سموحة
بيراميدز - سموحة
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عبدالله هشام
تعادل فريق سموحة أمام منافسه بيراميدز بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 . 

ونشبت مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبي فريق بيراميدز بعد هدف فريق سموحة في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب هدف مصطفي فتحي لاعب فريق سموحة في شباك بيراميدز.

كما أثارت حالة تحكيمية جدلا واسعا خلال أحداث المباراة حيث أمسك شريف إكرامي الكرة بعدما اجتازت خط المرمى من وجهة نظر لاعبي فريق سموحة الذين طالبوا الحكم بالرجوع للفار لمشاهدة الكرة مرة اخري الا ان ذلك لم يحدث . 

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : فضيحة في استاد الاسكندرية شريف  اكرامي دخل بالكورة الجون والحكم لم يحتسبها ولم يحتكم للڤار . 

وهاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي بيراميدز: عيب على لاعبي بيراميدز اللي بملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل استاد الإسكندرية في مواجهة سموحة.. هي الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل.

وفي وقت سابق قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابته بـ كورونا 

وجاء تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط .
مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز
مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز
مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز
مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز
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