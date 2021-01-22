مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 .

ونشبت مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبي فريق بيراميدز بعد هدف فريق سموحة في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

كما أثارت حالة تحكيمية جدلا واسعا خلال أحداث المباراة حيث أمسك شريف إكرامي الكرة بعدما اجتازت خط المرمى من وجهة نظر لاعبي فريق سموحة الذين طالبوا الحكم بالرجوع للفار لمشاهدة الكرة مرة اخري الا ان ذلك لم يحدث .





وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : فضيحة في استاد الاسكندرية شريف اكرامي دخل بالكورة الجون والحكم لم يحتسبها ولم يحتكم للڤار .