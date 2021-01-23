برلمانية: نشهد تغيرًا ملحوظا في الشارع المصري بسبب كورونا

أكدت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، زيادة الوعي لدى المواطنين، مشيرة إلى التغير الملحوظ الذي طرأ علي الشارع المصري، والتزام المواطن بالإجراءات الإحترازية؛ للحفاظ على نفسه وعلي غيره من الفيروس.





وأشادت الضبع ، في تصريحات لـ"صدى البلد" بجهود الدولة في مكافحة هذه الجائحة، مطالبة الجميع بإتخاذ هذا النهج للحد من هذا الخطر الذي يهدد الجميع ويؤثر علي حياتهم اليومية بشكل كبير.





وناشدت عضو البرلمان، المواطنين ، بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة ، ومراعاة التباعد الإجتماعي ، وإرتداء الكمامة بشكل مستمر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.





جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن اخبار سارة خلال الفترة المقبلة وتفاصيل جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا، وأسباب أنخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، كما تحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطة القطاع الطبي لمواجهة الجائحة.









أكدت "هالة زايد "، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى آخر 3 أسابيع فى أعداد إصابات كورونا، فخلال شهر انخفضت الإصابات 50 %، حتى حالات العزل المنزلى تراجعت، فدائما لدينا ترقب وحذر، ومتى نفتح 360 مستشفى، ومتى نعتمد على مستشفيات الصدر والحميات، فكل هذا التراجع إلا أن بعض الدول المحيطة، تشهد ارتفاعا كبيرا، والعالم أيضا يشهد ارتفاعا ملحوظا.