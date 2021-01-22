بعد أسبوع.. ضبط سيدة عذبت ابنة زوجها حتى الموت بمعاونة الأب في الجيزة

نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة في القاء القبض على ربة منزل عذبت ابنة زوجها حتى الموت كما تم ضبط الاب لاشتراكه في تعذيب ابنته.





تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة باثار تعذيب وضرب في انحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.





انتقلت قوة امنية لفحص البلاغ وتبين ان الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وان زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما ادي الي وفاتها فقامت بنقلها الي المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.





شكل اللواء محمد عبد التوب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحق لضبط المتهمة ووالد الطفلة.





نجح فريق البحث بقيادة اللواء العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث اكتوبر في تحديد مكان اختفاء الزوجين المتهمين، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث اكتوبر ثالث في القاء القبض عليهما وبحوزتهما أدوات التعذيب.





اشارت التحريات باشراف اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان الاب المتهم يشك في نسب ابنته فكان يقوم بضربها وتعذيبها وقامت زوجته بتدعيم فكرته عن نسب الطفلة وساعدته في عملية تعذيبها وانهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.





تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.