مصرع شاب أسفل عجلات القطار بجنوب الأقصر

لقى شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان بجنوب الأقصر.





تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان بقرية الهنادي بإسنا .





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انتقلت سيارة اسعاف والاجهزة الاامنية والتنفيذية وتبين أن الشاب هو "أحمد.م.ا" 32 سنة مقيم بقرية الهنادي قام بعبور المزلقان أثناء مرور القطار.



