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عصام عجاج: مبادرة زواج التجربة دعوة صريحة لـ الزنا.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:37 م
زواج التجربة
زواج التجربة
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محمد القاضي
قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن ما يروج له صاحب مبادرة زواج التجربة "باطل" يراد به باطل.

وأضاف "عجاج"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن عقد زواج التجربة لا يعتبر عقد صلح مثلما يرى صاحب المبادرة وإنما هو عقد باطل وفاشل.

وأشار إلي أن عقد زواج التجرية يبطل عقد الزواج إذا أُلحق به، موضحا أن صاحب المبادرة قال إن العقد هو عقد زواج تجربة وليس عقد صلح وهو ما يثبت أنه باطل، مؤكدا أن ما أطلقه صاحب مبادرة "زواج التجربة"، دعوة صريحة للزنا.

وأوضح  المحامي بالنقض، أن صاحب المبادرة عندما رأي أن الأمر أصبح مسار اشمئزاز واستياء من المواطنين بدأ التعديل عليه.
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