وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بعد تخطي بيلاروسيا بنتيجة ٣٥-٢٦

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري لكرة اليد بعد تغلبه علي منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٣٥-٢٦، في ثاني جولات الدور الرئيسي، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .





أشاد الدكتور أشرف صبحي بالأداء المشرف للاعبي المنتخب الوطني طوال فترات المباراة أمام منتخب بيلاروسيا، مشيرا الي ان هذا الأداء يبعث رسالة طمأنينة للجماهير المصرية، مطالبا اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم البطولة وهذا الإنجاز الكبير ليضاف الي سجلات إنجازات المنتخبات الوطنية في كافة البطولات.





حضر المباراة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.





وكان المنتخب المصري حسم نتيجة مباراته الاولي بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.





وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.



