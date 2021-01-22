بعد غد.. دينية النواب تناقش قانون الوقف الخيري.. والتضامن تبحث بيان مصيلحي

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماع الأحد لمناقشة بيان الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما تعقد اللجنة اجتماع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر

يواصل مجلس النواب جلسات الأسبوع المقبل من الاحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.





ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه يوم الاحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض انجازات وزارته و الخطط المستقبلية.





ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لي بأن وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.





و كان الاسبوع الجاري قد شهد عرض ٨ وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي و وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى