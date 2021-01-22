النائب طارق الخولي: جلسات مجلس النواب مع الوزراء تدفع الحكومة لتقديم الأفضل..فيديو

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الخلاف في وجهات النظر بين النواب وبعض الوزراء خلال جلسات التي تم عقدها بمجلس النواب خلال الأيام الماضية تعمل على خلق جو صحي لدفع الحكومة للارتقاء بادائها.





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار، أن كل الجلسات التي تم عقدها مع الوزراء لم تشهد جميعها حدة، مشيرا إلى أنه كان هناك حدة فقط في جلسة وزراء الإعلام والتنمية المحلية والتموين.





وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أغلب النواب لديهم أرقام وحقائق عن ما تحقق بالوزارات المختلفة، مؤكدا أن هذا جعل المناقشات مثمرة.



