مصمم مشروع ربط المتحف المصري بالبرج: متنفس للإنسان البسيط

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة، مجموعة من المهندسين المصريين الذين حصلوا على الجائزة الأولى في مسابقة دولية بتصميم معماري جديد، يربط بين المتحف المصري، وبرج القاهرة.





قال المهندس علي خالد أحد أعضاء الفريق الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة دولية بتصميم معماري جديد،: "هناك قضية أساسية في تصميم المشروع، وهي التركيز على معالم القاهرة، ولذلك صمموا تصميما يتواكب مع ما حوله.





أوضح المهندس شريف خالد في تصريحات للبرنامج عبر تطبيق «ZOOM»، أنهم وضعوا تصميما لمشروع ليس بالغ التكلفة يعظم من حركة المشاة، ويعتبر متنفسا للإنسان البسيط، مرورا بالنيل وبرج القاهرة، وعدد من المعالم في القاهرة، ويعتبر إعادة إحياء لهذه المعالم وعلى رأسها البرج والمتحف المصري.





وأشار إلى أن المشروع يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر وهو مشروع يخدم حركة المشاة، موضحا: "عملنا ربط بين المشروعين، حيث يتكاملان، ويخدمان بعضهما البعض".