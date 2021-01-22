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أخبار العالم

بايدن يوقع على أمر تنفيذي لإغاثة متضرري كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:41 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر تنفيذية لإنعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة، بعد تضرره جراء بسبب جائحة كورونا.

وقال بايدن إنه سيوقع على أمر تنفيذي يلزم الحكومة بمساعدة الأمريكيين ماليا، موضحا أن خطة الإنقاذ ستوفر منحا مالية للشركات الصغيرة لمكافحة تداعيات كورونا.

ودعا بايدن الكونجرس للموافقة على تقديم المساعدة في دفع الأجور للأميركيين، مشيرًا إلى أنه طالب إدارته بوضع قيود على البنوك لاستعادة إيجارات المنازل.

وتابع  "لا يمكننا أن نترك الأمريكيين يجوعون أو يتركون بيوتهم أو حتى يفقدون وظائفهم".

وتوقع الرئيس الأمريكي أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة نحو 600 ألف شخص في الولايات المتحدة.
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