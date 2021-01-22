كورونا يتفشى بين أفراد الحرس الوطني المكلفين بتأمين حفل تنصيب بايدن





أصيب نحو 200 فرد من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في العاصمة واشنطن قبل حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".





وذكرت الصحيفة أن انتشار فيروس كورونا بين أفراد الحرس الوطني الأمريكي أثار مخاوف لدى المسؤولين بوزارة الدفاع من تفشي الوباء في أماكن العمل.





وتم نشر نحو 26 ألف جندي من الحرس الوطني في جميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا، عقب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، وقبل تأمين حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.





ومنذ انتشار الحرس الوطني، أظهرت الصور تقارب الجنود وأحيانا قد لا يرتدون أقنعة طبية، بحسب الصحيفة.



