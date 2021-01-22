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أخبار العالم

كورونا يتفشى بين أفراد الحرس الوطني المكلفين بتأمين حفل تنصيب بايدن

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:59 م
إصابة 200 من الحرس
إصابة 200 من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن بكورونا
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قسم الخارجي

أصيب نحو 200 فرد من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في العاصمة واشنطن قبل حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة أن انتشار فيروس كورونا بين أفراد الحرس الوطني الأمريكي أثار مخاوف لدى المسؤولين بوزارة الدفاع من تفشي الوباء في أماكن العمل.

وتم نشر نحو 26 ألف جندي من الحرس الوطني في جميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا، عقب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، وقبل تأمين حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

ومنذ انتشار الحرس الوطني، أظهرت الصور تقارب الجنود وأحيانا قد لا يرتدون أقنعة طبية، بحسب الصحيفة.

فيما يقول مسؤول بوزارة الدفاع إن عناصر الحرس الوطني كانوا يعملون في أماكن مغلقة وضيقة، ما يثير مخاوف من عدم إمكانية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.
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