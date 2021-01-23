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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح مونبيليه برباعية ويتصدر الدوري الفرنسي

السبت 23/يناير/2021 - 12:27 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح باريس سان جيرمان نظيره مونبيليه بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

ولعب مونبيليه منقوص العدد منذ الدقيقة 19، بعد تحصل حارس مرماه أوملين على البطاقة الحمراء بعد تدخله على كيليان مبابي.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 34، قبل أن يضاعف نيمار تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وأحرز ماورو إيكاردي الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يختتم مبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان عند 45 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد مونبيلييه عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر
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