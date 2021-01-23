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توك شو

ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ يكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني

السبت 23/يناير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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قسم توك شو
كشف محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن إصدار المذكرات الصوتية للفنان الراحل قبل سفره إلى لندن خلال بضعة شهور.

وقال شبانة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، مساء الجمعة، إن المذكرات لمدة ساعتين يتحدث فيها عن حقيقة علاقته بالفنانة سعاد حسني، وعلاقته بكل من الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وتفاصيل العديد من رحلاته الفنية منها مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

وذكر ابن شقيق "العندليب" أن عبد الحليم أكد في هذه المذكرات حبه للفنانة سعاد حسني وعدم زواجهما، كما رد على سؤال حول غنائه لعبد الناصر دون السادات بأنه يعني لمصر، كما تحدث عن وجهة نظره في الزعيمين والاختلاف بينهما.
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