ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ يكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني

كشف محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن إصدار المذكرات الصوتية للفنان الراحل قبل سفره إلى لندن خلال بضعة شهور.





وقال شبانة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، مساء الجمعة، إن المذكرات لمدة ساعتين يتحدث فيها عن حقيقة علاقته بالفنانة سعاد حسني، وعلاقته بكل من الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وتفاصيل العديد من رحلاته الفنية منها مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.



