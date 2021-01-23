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سيارات

بعد موافقة المرور السعودي.. تعرف على سعر اللوحات المميزة للسيارات

السبت 23/يناير/2021 - 06:21 ص
سعر اللوحات المميزة
سعر اللوحات المميزة للسيارات السعودية
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اشرف عطية
اعلنت الادارة العامة للمرور السعودي مؤخرا علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موافقة مجلس الوزراء السعودي بإضافة فقرة جديدة إلى جدول قانون المرور السعودي , وهذة الفقرة خاصة برسوم لوحات السيارات وجائت هذة الفقرة تحت اسم (لوحة بشعار مميز).

وقد طالب الناشطون في مجال السيارات داخل المملكة العربية السعودية، بأن يتم منح مالك السيارة الحق في اختيار لوحة سيارته حسب رغبته سواءً كانت حروفًا أو أرقامًا، و طالب البعض الآخر من مالكي السيارات بايجاز وضع مالك السيارة سنة ميلادة او اسمة او اسم من يجب او حتي النادي الرياضي الذي يشجعة المالك.

وقرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها، باسم (لوحة بشعار مميز  بقيمة (800) ريال ستحصل مرة واحدة عند الإصدار وبذلك سيتم تحصيل مبلغ وقدره 800 ريال للراغبين في إضافة شعار في اللوحة. 

وطالب الكثير من المهتمين بمجال السيارات في المملكة العربية السعودية , الجهات المعنية بسرعة تفعيل هذا القرار ووصفوة بالتطر الكبير الذي شمل منظومة المرور السعودي. 

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح بيع لوحات بأرقام مميزة علي موقع لوحتك المتخصص في بيع لوحات أرقام السيارات المميزة في مصر واول لوحتين مميزتين تم بيعهما هما "مصر 1" بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، ولوحة "أ 1" بمبلغ 900 ألف جنيه، وتوالى بعد ذلك بيع اللوحات المميزة حتى وصلت المبالغ التى تم تحقيقها إلى 60 مليون جنيه ويتم ايداعها بصندوق تحيا مصر.
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