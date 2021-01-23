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أخبار العالم

الصحة العالمية: من المبكر جدا التأكد من مصدر فيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 06:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أنه من المبكر جدًّا التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين.

وكان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14 يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.

وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصًا أنّها روّجت شيئًا فشيئًا لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.

وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظّمة الصحّة، إنّ "كلّ الفرضيّات مطروحة على الطاولة. ومن المؤكّد أنّ من المبكر جدًّا التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "هناك ملاحظات علميّة مختلفة في مناطق مختلفة من العالم (...) وجميعها على قدر كبير من الأهمّية لأنّها تشكّل الصورة المتكاملة".

وشبّه الوضع إلى "لعبة تركيب صور مقطّعة كبيرة (بازل)، بحيث لا يمكنك معرفة الصورة من خلال النظر إلى قطعة واحدة من بين عشرة آلاف قطعة".

وأودى الفيروس بحياة أكثر من مليوني شخص حتّى الآن، وأصاب عشرات الملايين وأضرّ بالاقتصاد العالمي.

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