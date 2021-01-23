اقتصاد الإمارات.. اتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات ومصدر لتعزيز البنية التحية للطاقة المتجددة بالدولة

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة - اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.





وبموجب الاتفاقية التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، اتفق الطرفان على بحث حلول تأمينية وضمانات مالية فاعلة من حيث التكلفة، لدعم جهود "مصدر" الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي.





وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من حرص الاتحاد لائتمان الصادرات و"مصدر" على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا لمشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة والتزامهما المشترك بتسريع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة.





كما تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 في المائة إلى 50 في المائة وتحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050.





وقال ماسيمو فالسيوني: "الاتفاقية مع "مصدر" من شأنها أن تعزز دور دولة الإمارات الرائد في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وترسخ مكانتها مركزًا عالميًا للاستدامة والتمكن معا من الوصول إلى مستقبل مشرق ومستدام ومن خلال هذه التعاون تتطلع الاتحاد لائتمان الصادرات إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة بالدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الطاقة المستدامة".





من جانبه، قال محمد جميل الرمحي: "تتطلب عملية التحوّل في مجال الطاقة جهودًا كبيرة ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتطوير الحلول والأدوات المناسبة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الاستدامة".





وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير حلول تأمينية للحماية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة بالدولة والعالم، كما ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات "مصدر" في نموها وتوسيع أعمالها من خلال حلول حماية الائتمان المبتكرة التي من شأنها أن تعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي، إلى جانب تقديم حلولها للشركات الأخرى المسجلة في مدينة مصدر.





بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم لـ "مصدر" من خلال العمل مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية والذين سيقدمون تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لـ"مصدر"، مما يسهل عليها سداد دفعات القروض.





وسينظم الطرفان ورش عمل مشتركة لتعريف الشركات المسجّلة في مدينة مصدر بالحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبالتالي تسليط الضوء على أهمية حماية الائتمان التجاري، كما يلتزم الطرفان بإبقاء هذه الشركات على دراية بالحلول التي تساهم في دعم نمو أعمالها.