بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد بمحافظة بورسعيد

قررت لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد بمحافظة بورسعيد لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت اللجنة، في بيان، أن هذا القرار جاء بناءً على ما ورد يوم الجمعة 22/ 1 /2021 من مديرية أوقاف بورسعيد بشأن عدم التزام رواد مسجد (الرحمن) بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد بالإجراءات الاحترازية.





وشددت اللجنة على أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل).





وتابعت: نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء ، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.



