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رياضة

غزل المحلة يستضيف الإسماعيلي في الدوري المصري

السبت 23/يناير/2021 - 08:47 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق غزل المحلة منافسه الإسماعيلي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز. 

ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لتحقيق الفوز وتعويض نزيف النقاط الذي لاحق الفريق خلال الفترة الماضية. 

وضمت قائمة فريق غزل المحلة كلا من "محمد البشبيشى، عمرو شعبان، محمود علاء، فتحى مبروك، محمد سامى، محمد كماتشو،  احمد عيد، احمد عادل، احمد الندرى ، خالد لطفى ، اشرف السيد ، خالد الاخميمى، يحيى حامد، بسام ماهر، خالد رسلان، محمد حمدان ، احمد الشيخ ، عبده يحيى ، هشام بلحة ، احمد حسن ، إسلام فؤاد ، خالد كساب".

ويحاول فريق الإسماعيلي تحقيق الفوز لتعويض الخسائر الماضية بعد الخروج المدوي من البطولة العربية وانتفاضة الجماهير غضبا بسبب الأداء السيئ. 

وضمت قائمة الإسماعيلي كلًا من «محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى ومحمد بيومى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، محمود البدرى ومحمود دونجا ،محمد عادل، محمد مخلوف، عماد حمدى، محمد صادق، نادر رمضان، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى وأرى بابل، محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو».

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط . 

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