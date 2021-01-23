رسائل إماراتية مهمة لرئيس دولة إفريقية لهذا السبب

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.





وجاءت تلك الرسالة التي بعث بها الرئيس الإماراتي الي نظيره الأفريقي وذلك لاعادة انتخابة لفترة رئاسية جديدة.





من جانبه ارسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات و رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب برسالة مماثلة الي الرئيس اركانج لتهنئته.



