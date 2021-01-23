بآيات من القرآن.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروع الفيروز ببورسعيد

بدأ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد، بالقرآن الكريم بتلاوة القارئ الشيخ شريف السيد خليل.









ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.









كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.











وأوضح المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.