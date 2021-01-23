الصحف الإماراتية.. غضب تونسي من دعوات الإخوان.. انفراجة كبيرة في الأزمة الليبية.. قلق أوروبي من إمدادات لقاحات كورونا

الصحف الإماراتية:

غضب تونسي من الإخوان

انفراجة كبيرة في الأزمة الليبية

بايدن يجري أول اتصال هاتفي مع زعيم دولة











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية تمتد لـ 75 عامًا، تعاملت المملكة فيها مع إدارات متتابعة جمهورية وديمقراطية، وكانت لها علاقة إيجابية، وستكون لنا علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن.









وإلى البحرين، أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن السلطات القطرية، لم تُبدِ بعد صدور بيان قمة العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع المملكة.









ومن البحر الأحمر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيا الحوثي تنفيذهما، أمس وأوضح التحالف أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر،مشيرًا إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو المملكة العربية السعودية، صباحًا.









وفي تونس، تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات حركة النهضة الإخوانية تشير إلى مشاركة بعض عناصرها في قمع الاحتجاجات في تونس، إذ دانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات الإخوان، مشيرة إلى أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأنّ كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى. وحذّرت النقابة، من أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلًا وتخرق حظر التجوال، مشدّدة أنّه لا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. ودعت حركة الشعب، الجهات القضائية إلى التحرّك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.









وفي ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، والذي سيبقى مفتوحًا حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في جنيف في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.









ودوليا، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أول مكالمة للرئيس الأمريكي مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه هذا الأسبوع.









ومن ناحية أخرى، حذرت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا من أن إمدادات لقاحها المضاد لكوفيد-19 الى أوروبا ستكون "أقل مما كان متوقعا مبدئيا" بسبب انخفاض إنتاج موقع تصنيع تابع لها.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قرارًا يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من مترين إلى ثلاثة أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.









ومن العراق، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، ليل الجمعة، تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد، وخلّفا 32 قتيلًا، و110 جرحى.









ودوليا، أعلن زعيم الديمقراطيّين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني فبراير بعد أن يتسلم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق.









ومن صحيفة "الاتحاد"، وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.









وحول كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين.