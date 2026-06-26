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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والهند تبحثان إنشاء مركز تميز لبحوث الدخن وتعزيز التعاون الزراعي

وزيرا الزراعة والري يبحثان التعاون مع الهند في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية
وزيرا الزراعة والري يبحثان التعاون مع الهند في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية
أ ش أ

 بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي عدد من الشركات والهيئات الهندية المتخصصة، فرص التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، ومن بينها إنشاء مركز تميز للبحوث والتدريب على محصول الدخن، وهو أحد الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والظروف المناخية القاسية، إلى جانب مشروع الزراعة الرقمية، ومشروع إنتاج أدوات المائدة الحيوية من قش الأرز، فضلًا عن مناقشة آليات الاستفادة من التمويل المتاح في إطار مذكرة التفاهم الثنائية وخط الائتمان المخصص لدعم المشروعات المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات الهندية المتخصصة.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل التحديات، كما دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لصعيد مصر لدراسة فرص التوسع في زراعة محصول الدخن، باعتباره من الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والتغيرات المناخية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، استعرض وزير الري جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الزراعية وفقًا لمحددات وضوابط الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المياه والأراضي وخدمة خطط التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء، دعوة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل بالمناطق شبه القاحلة (ICRISAT) لدراسة إنشاء مركز تميز إقليمي في مصر لخدمة دول شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مختبر بحثي متخصص في تطبيقات المياه والذكاء الاصطناعي وإدارة الأراضي، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والمائي.

حضر اللقاء، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالرحمن إلياس الخبير الدولي في بناء الشراكات.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئات الهندية المتخصصة مجالات الزراعة المستدامة إدارة الموارد المائية

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