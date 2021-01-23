رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة 5.8 تريليون جنيه ..فيديو

قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المخطط الاستراتيجي لمصر عام 2052 يمثل استصلاح أراضي شبكات من الطرق والموانئ، واستزراعا سمكيا وجميع مقومات التنمية، حتى تستطيع الدولة إثبات رؤيتها المستقبلية فى كافة أرجاء مصر، حيث إن الاتجاه الأول زيادة الرقعة المعمورة بسبب الزيادة السكانية، ولكن فى الوقت نفسه قامت الدولة بتقويم العمران القائم لتحسين جودة الحياة للمواطن.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد، أن الدولة تقوم بتنفيذ 31 ألف مشروع سيتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات قادمة، مشيرا إلى أن تكلفة تلك المشروعات حوالي 5.8 تريليون جنيه، وتم إنفاق حوالي 3 تريليونات جنيه حتى الآن، وهناك دائما تساؤلات فى بداية مشروعات جديدة لزيادة الرقعة العمرانية، ولكن بسبب التجربة القاسية للدولة فى استيعابها لرؤية لهذه الزيادة السكانية، كما أن حدث نمو عشوائي يحتاج إلى أضعاف مضاعفة لتصليح تلك العشوائيات.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.