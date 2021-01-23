بتكلفة 75 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: مصر بدأت تجربة الاستزراع السمكي منذ السبعينيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تدشين مشروعات عملاقة على رأسها مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى بدأت منذ السبعينيات تجربة إنشاء مدن جديدة.





وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن مصر على مدار أعوام من 1977 إلى 2014 نجحت في إنشاء 24 تجمعًا عمرانيًا جديدًا بتكلفة لم تتجاوز 75 مليار جنيه.





وأشار إلى أن الدولة عندما بدأت تدشين المدن الجديدة كان هناك وعى كافٍ بأن هذه المدن لم تكن كافية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية؛ لذا كانت رؤيتنا بتدشين مدن جديدة من الجيل الرابع هدفها توفير سكن مناسب، ومجتمعات عمرانية، وحياة متكاملة.





وتابع أن هدف الحكومة من تدشين المدن الجديدة هو توفير فرص عمل وزيادة الرقعة العمرانية خاصةً أنه من السهولة البناء على أراضٍ بكر تخلق من ورائها فرص عمل وزيادة للرقعة الزراعية.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



