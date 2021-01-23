ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة 75 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: مصر بدأت تجربة الاستزراع السمكي منذ السبعينيات

السبت 23/يناير/2021 - 11:42 ص
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تدشين مشروعات عملاقة على رأسها مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى بدأت منذ السبعينيات تجربة إنشاء مدن جديدة. 

وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن مصر على مدار أعوام من 1977 إلى 2014 نجحت في إنشاء 24 تجمعًا عمرانيًا جديدًا بتكلفة لم تتجاوز 75 مليار جنيه. 

وأشار إلى أن الدولة عندما بدأت تدشين المدن الجديدة كان هناك وعى كافٍ بأن هذه المدن لم تكن كافية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية؛ لذا كانت رؤيتنا بتدشين مدن جديدة من الجيل الرابع هدفها توفير سكن مناسب، ومجتمعات عمرانية، وحياة متكاملة.

وتابع أن هدف الحكومة من تدشين المدن الجديدة هو توفير فرص عمل وزيادة الرقعة العمرانية خاصةً أنه من السهولة البناء على أراضٍ بكر تخلق من ورائها فرص عمل وزيادة للرقعة الزراعية. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي يفتتح "مشروع الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.. اليوم

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

بآيات من القرآن.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروع الفيروز ببورسعيد

برلماني: الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

ترشيحاتنا

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

رسميا.. سموحة يشكو حكام مباراة بيراميدز للجنة الثلاثية.. ويهدد بالتصعيد للفيفا

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

العزاء أمام منزله.. تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور