من بينها استصلاح 2.5 مليون فدان.. مدبولي يكشف مخططات الدولة للنهوض بالزراعة.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن المشروعات المصرية القائمة حاليا، للنهوض بالزراعة لافتا إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يتآكل بسبب زيادة أعداد السكان، مقابل التباطؤ في عدد الرقع الزراعية.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع الفيروز، بشرق مدينة بورسعيد، أن هناك مخططا يستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان، منهم 700 ألف فدان، جاري فعليا تنفيذها، بالإضافة لـ مشروع تحويل مليون فدان للري الحديث؛ مما يوفر في استهلاك الموارد المائية، ويزيد من الإنتاجية الزراعية للفدان.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة الى مشروعات الألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.