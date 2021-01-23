الدم بقى ميه.. إحالة عاطل و3 آخرين لقتلهم شابا وسرقته للجنايات بالشرقية

أحالت نيابة شمال الزقازيق بالشرقية، عاطلًا و3 آخرين لمحكمة الجنايات؛ لاشتراكهم مع الأول في قتل شقيقه وسرقة التروسيكل منه، وتم التخلص من جثته بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.





بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب، موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز.





وتبين من التحريات، أن الجثة لشخص يدعي ا ع إ 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه آثار إصابات بالرأس، وتبين قيام شقيقه "ر" بارتكاب الواقعة بالاستعانة بـ"س" شقيق زوجته، ومعهما آخران، وتبين أن " ر" طمع في شقيقه الذي كان يقيم في القاهرة وحضر قريبا للاقامة في صان الحجر، فخطط لسرقة التروسيكل منه، وقام بالاستعانة بالمشتركين معه، بالتخلص منه في مياه مصرف أبو لبن.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.