محافظ الغربية يتابع عمليات إنقاذ ضحايا العقار المنهار

انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى بالمحلة.





وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالعقار المنهار، وتم انتشال أحد المصابين ويدعى جوفين منتصر جميل وتم نقله لمستشفى المحلة العام وجار استخراج باقي المصابين.





وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية والحماية المدنية من جهودها للبحث عن ضحايا آخرين بالعقار المنهار.





وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة.





وكانت شهدت منطقة أبوراضي بدائرة حي أول المحلة، انهيار منزل مكون من 4 طوابق وجار البحث عن مواطنين أسفل أنقاضه.