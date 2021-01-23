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اقتصاد

معضلة الحديد والصلب.. المصري للدراسات الاقتصادية يعقد حوارا موضوعيا حول المشكلة غدا

السبت 23/يناير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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آية الجارحي

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأحد، ندوة عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.


ويتحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.


وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بأن هذه الندوة تأتي في إطار المناقشات الدائرة حول تصفية الشركة، بهدف إجراء حوار علمى وموضوعى يناقش كافة الجوانب ويطرح الموضوع بشكل متكامل، في إطار طبيعة الصناعة وظروف السوق واحتياجات الاستثمار.


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