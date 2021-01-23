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عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح مصنع رخام برأس سدر والعين السخنة

السبت 23/يناير/2021 - 02:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، ومنها مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر، ومصنع آخر بالعين السخنة، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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