تحرير 13 مخالفة في حملة تموينية على المخابز بمركز زفتى

اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته المرورر على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه،

كما تم تشكيل حملة من مديرية التموين بالغربية للمرور على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (١٣) مخالفة متنوعة للمخابز البلدية، حيث تم تحرير عدد (٢) مخالفة تصرف في (١١) شيكارة دقيق بلدي ٨٢٪ زنة الشيكارة ٥٠ كجم مخصصين لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعهم في السوق السوداء، عدد (٥) مخالفات إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدد (٤) مخالفات عدم وجود لوحة مواعيد بالمخابز وعدد (٢) مخالفة نظافة المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.







