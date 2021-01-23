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الفار: محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب بتكلفة 2.3 مليار جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 02:55 م
ايهاب الفار
ايهاب الفار
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ياسمين القصاص

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع مراكب ميناء شرق بورسعيد سوف يعمل على تقليل الزمن 13.5 حتى 4.5 ساعة، كما تم تنفيذ القناة الجنوبية الموازية لقناة السويس التى يبلغ طولها 9.2 كم وعمقها حوالى 18 مترا.

 

وأضاف"رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسحلة"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه مخطط إنشاء 9 جامعة أهلية، حيث تم الانتهاء من إنشاء تلك الجامعة بالمنوفية، بنى سويف، القاهرة، مكملا أن يتم تنفيذ جامعة بورسعيد الأن على مساحة تبلغ حوالى 16 فدانا، وبالفعل يتم دخول تلك الجامعة الدراسة من بداية العام القادم، لافتا إلى أن تم إنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب لليوم، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، فى خلال الشهرين القادمين يتم توصيل المرافق لتلك محطة التحلية.


ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.


كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى. 


وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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