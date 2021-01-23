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3 محطات لرفع مياه الصرف.. إيهاب الفار: حرصنا على تجنب المشاكل البيئية في مشروع الفيروز

السبت 23/يناير/2021 - 04:35 م
ايهاب الفار - رئيس
ايهاب الفار - رئيس الهيئة الهندسية
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شيرين عادل
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ 3 محطات لرفع مياه الصرف ضمن مشروع الفيروز بشرق بورسعيد لمنع إلقاء المياه مباشرة فى البحر وتجنبًا لحدوث مشاكل بيئية. 

وأضاف " الفار" خلال كلمته في إفتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم تنفيذ بحيرة للصيد لتحزين مياه الصرف للتخلص من الأمونيا بالمياه بالإضافة لتنفيذ 3 موزعات رئيسية و6 فرعية فى المزرعة، وشبكة جهد متوسط بطول 120كم متضمنة 1159 برج جهد متوصل، وشبكة جهد منخفض بطول 700 كم . 

وأشار إلى انه تم إنشاء 16 ألف عمود إنارة وعمود تغذية لتوصيل الكهرباء للحوض مع تأمين المدينة بـ 25 مولداً كهربائياَ لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن المدينة بـ الكامل . 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
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