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سيارات

أسباب زيادة معدل استهلاك الوقود بالسيارة

السبت 23/يناير/2021 - 03:15 م
زيادة استهلاك الوقود
زيادة استهلاك الوقود
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صبرى طلبه

يرغب العديد من قائدي السيارات في الحصول على قيادة اقتصادية من ناحية توفير الوقود، ولكن يتفاجأ البعض من ارتفاع معدل استهلاك سيارته، و ربما تكون هذه المشكلة تتعلق بالعديد من الأمور الفنية أو الميكانيكية بالسيارة، و من الممكن أيضا أن تكون أخطاء شائعة الحدوث يفعلها قائدي السيارات عن دون عمد.


وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم الأسباب التي تزيد من استهلاك وقود سيارتك.


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1- وضعية السير

تعد هذه النقطة واحدة من أهم أسباب زيادة استهلاك الوقود، و تتمثل في عدة عناصر ومنها، وضعية الضغط الخاطئة على دواسة البنزين، وأيضا السير على سرعات مرتفعة مما يزيد من احتراق كمية كبيرة من الوقود.

 

2- الحالة المرورية

تزيد نسبة استهلاك الوقود مع حالات الازدحام المروري، وذلك بسبب حركة الاحتراق الكامن، و في هذه الحالة يفضل أن نتجنب السير في أوقات الذروة، أو نقوم بإيقاف المحرك إذا طال الأمر.


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3- الحمولة الزائدة

كلما زادت حمولة السيارة زاد معها ارتفاع معدل استهلاك الوقود، ومن الأفضل أن تخلص من الأمتعة الزائدة، و الأغراض الموجودة داخل المساحة التخزينية الخلفية بالسيارة.

 

4- نوافذ السيارة

يفضل أن تكون نوافذ السيارة مغلقة بصورة مناسبة، حتى لا تزيد من مقاومة الهواء وينتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الوقود.

 

5- صيانة السيارة

يجب أن تتم كافة أعمال الصيانة الدورية للسيارة في موعدها المحدد والتي تشمل، تغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات"، و فلتر البنزين، وفلتر الهواء، و متابعة الحالة العامة للإطارات.

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