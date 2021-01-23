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أخبار العالم

السفارة الإماراتية في روسيا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

السبت 23/يناير/2021 - 03:24 م
سفارة الإمارات -
سفارة الإمارات - ارشيفي
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محمود نوفل
‏وجهت سفارة الامارات في ‎موسكو، نداءا عاجلا لرعاياها بضرورة أخذ أقصى تدابير الحيطة وتجنب الأماكن المزدحمة القريبة من المظاهرات في وسط موسكو وفِي المدن الاخرى.

كما دعت السفارة الإماراتية مواطنيها المتواجدين في موسكو بضرورة التواصل مع السفارة على رقم الهاتف 0079263622221

وكانت الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء روسيا استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.

ونقلت بي بي سي عن تقارير أن هناك توقفًا في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني.

وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم": شهدت عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.

وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخص بها، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في "فيسبوك": أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية.
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