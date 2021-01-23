السفارة الإماراتية في روسيا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

‏وجهت سفارة الامارات في ‎موسكو، نداءا عاجلا لرعاياها بضرورة أخذ أقصى تدابير الحيطة وتجنب الأماكن المزدحمة القريبة من المظاهرات في وسط موسكو وفِي المدن الاخرى.





كما دعت السفارة الإماراتية مواطنيها المتواجدين في موسكو بضرورة التواصل مع السفارة على رقم الهاتف 0079263622221





وكانت الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء روسيا استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.





ونقلت بي بي سي عن تقارير أن هناك توقفًا في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني.





وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم": شهدت عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني.





وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.



