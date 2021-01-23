ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الجندوفلي بـ 4 وصفات مختلفة

السبت 23/يناير/2021 - 03:36 م
طريقة عمل الجندوفلي
طريقة عمل الجندوفلي بـ 4 وصفات مختلفة
Advertisements
اسماء محمد
يعد الجندوفلي من المأكولات البحرية اللذيذة ولكن لاتعرف معظم السيدات كيفية اعداده في المنزل بمذاق مذهل.

ونقدم لكم طريقة عمل الجندوفلي بـ 4 وصفات مختلفة ولذيذة بخطوات الشيف هشام السيد .

الوصفة الاولى
مقادير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلا
مكرونة مسلوقة جندوفلي صلصة 
زيت زيتون 
طماطم مجففة 
فصوص ثوم 
جبن موزاريلا مبشور
 نعناع 
بابريكا 
ملح
 فلفل حار
 
طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلا
* تسخن طاسة بالزيت ثم يضاف الجندوفلي، الشطة، الثوم والملح وأخيرًا تضاف المكرونة وتقدم
الوصفة الثانية 
مقادير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحار
جندوفلى مقفول 
ثوم فلفل حار ب
بقدونس فريش 
كزبرة فريش 
كمون
 ليمون أضاليا 
ماء 
طماطم 
ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحار
* اسلقي الجندوفلى نصف سلقة فى الماء حتى نتأكد من التخلص من الرمال بداخله وشوحي الثوم و الفلفل الحار فى زيت زيتون ثم ضيفي الطماطم و الجندوفلى و الكمون

* ضيفي الكزبرة و البقدونس و الملح و الفلفل والقليل من الماء ثم ضيفي الليمون وتترك حتى تنضج و تقدم.

مقادير جندوفلي بالبصل والكريمة
قواقع البحر
 ملعقة زيت
ببصلة مفروعة ناعم 
فص ثوم مفروم ناعم
كوب عصير الليمون 
علبة كريمة  كاملة الدسم 
ملح 
كمون
 شبت مفروم
 فلفل حار  حسب الرغبة

طريقة تحضير جندوفلي بالبصل والكريمة
* تنظف القواقع بغليها في الماء المغلي ثم نشلها ويسخن الزيت في حلة ويشوح فيه البصل مع رشة ملح ويضاف الثوم ونستمر في التقليب ثم تضاف قواقع البحر وعصير الليمون والشبت والكمون والفلفل الحار

* تترك المكونات على نار متوسطة لمدة اربع دقائق او حتى تتفتح قواقع البحر وتضاف الكريمة فوق المقاديـر وتقلب قـليلا ثم ترفع وتقدم

مقادير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمر
مكرونة جندوفلى مسلوق كاليمارى حلقات ثوم
 فلفل حار 
صلصة طماطم 
كمون 
بقدونس 
فريش 
مرقة خضار 

طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمر
* ضعي زيت زيتون فى حلة على النار ثم ضيفي الثوم و الكاليمارى و الفلفل الحار و الملح و الفلفل

* ضيفي الجندوفلى ثم ضيفي الصلصة و الكمون و المرقة وضيفي المكرونة و نقلب جيدًا ثم ضيفي البقدونس و تقدم بالهنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل المكرونة المبكبكة.. خطوة بخطوة

بالدجاج واللحم والسي فوود.. 3 وصفات مختلفة لـ طريقة عمل لازانيا

بالتونة والسجق.. قدمى المكرونة بـ3 طرق مختلفة

طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

طريقة عمل كفتة الحمص بوصفات متنوعة للشيف شربيني

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة

ترشيحاتنا

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

قبل إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات بابل شيت.. تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات.. غرف عزل صحى للمشتبهين

تباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونا

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

الفار يكشف مفاجآة غير متوقعة عن المزارع السمكية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد مايا دياب تثير الجدل على إنستجرام

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021