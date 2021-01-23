يعد الجندوفلي من المأكولات البحرية اللذيذة ولكن لاتعرف معظم السيدات كيفية اعداده في المنزل بمذاق مذهل.





ونقدم لكم طريقة عمل الجندوفلي بـ 4 وصفات مختلفة ولذيذة بخطوات الشيف هشام السيد .





الوصفة الاولى

مقادير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلا

مكرونة مسلوقة جندوفلي صلصة

زيت زيتون

طماطم مجففة

فصوص ثوم

جبن موزاريلا مبشور

نعناع

بابريكا

ملح

فلفل حار

طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلا

* تسخن طاسة بالزيت ثم يضاف الجندوفلي، الشطة، الثوم والملح و أخيرًا تضاف المكرونة وتقدم

الوصفة الثانية

مقادير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحار

جندوفلى مقفول

ثوم فلفل حار ب

بقدونس فريش

كزبرة فريش

كمون

ليمون أضاليا

ماء

طماطم

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحار

* اسلقي الجندوفلى نصف سلقة فى الماء حتى نتأكد من التخلص من الرمال بداخله و شوحي الثوم و الفلفل الحار فى زيت زيتون ثم ضيفي الطماطم و الجندوفلى و الكمون





* ضيفي الكزبرة و البقدونس و الملح و الفلفل والقليل من الماء ثم ضيفي الليمون وتترك حتى تنضج و تقدم.





مقادير جندوفلي بالبصل والكريمة

قواقع البحر

ملعقة زيت

ببصلة مفروعة ناعم

فص ثوم مفروم ناعم

كوب عصير الليمون

علبة كريمة كاملة الدسم

ملح

كمون

شبت مفروم

فلفل حار حسب الرغبة





طريقة تحضير جندوفلي بالبصل والكريمة

* تنظف القواقع بغليها في الماء المغلي ثم نشلها ويسخن الزيت في حلة ويشوح فيه البصل مع رشة ملح و يضاف الثوم ونستمر في التقليب ثم تضاف قواقع البحر وعصير الليمون والشبت والكمون والفلفل الحار





* تترك المكونات على نار متوسطة لمدة اربع دقائق او حتى تتفتح قواقع البحر و تضاف الكريمة فوق المقاديـر وتقلب قـليلا ثم ترفع وتقدم





مقادير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمر

مكرونة جندوفلى مسلوق كاليمارى حلقات ثوم

فلفل حار

صلصة طماطم

كمون

بقدونس

فريش

مرقة خضار





طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمر

* ضعي زيت زيتون فى حلة على النار ثم ضيفي الثوم و الكاليمارى و الفلفل الحار و الملح و الفلفل



