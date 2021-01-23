تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية المخالفة بمركز شبراخيت

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت.

وأسفرت الحمله عن تحرير 10 محاضر لأصحاب المخابز بيانها كالتالى:

6 محاضر انتاج خبز مدعم ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لمخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ورصيد الدقيق الاستراتيجي، وعدم نظافه ادوات العجين.



يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، نفذت الثلاثاء الماضي، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر جنحه عبارة عن الآتي :-

- ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع ١٤ شيكارة اسمده مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

- ضبط ٢٦ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

- ضبط ٤٩ كيس مقرمشات منتهية الصلاحية

- تحرير ٧ محاضر عدم اعلان واثنان عرض لحوم مكشوفة.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والإشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين

في نفس السياق نفذ قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن المرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود 2 محل بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله.

كما تم ضبط 60 عبوه مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

الجدير بالذكر انه تم المرور خلال الشهر الجارى على 216 مصنع ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخص و 64 بدون ترخيص و 25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على عدد 274 عبوة.





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