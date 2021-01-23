محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
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قال المحافظ، إن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.
واطمأن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.
أشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.
وفي سياق متصل أعلن اللواء المحافظ بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
وقال إنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد أنهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدًا أنه يعد نظاماً إدارياً متميزاً، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.