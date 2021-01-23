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محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

السبت 23/يناير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

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قال المحافظ، إن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

واطمأن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

أشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

وفي سياق متصل أعلن اللواء المحافظ بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وقال إنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد أنهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدًا أنه يعد نظاماً إدارياً متميزاً، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية. 
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