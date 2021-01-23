ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة ضربات الجزاء.. غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي في الوقت القاتل

السبت 23/يناير/2021 - 04:45 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
عبدالله هشام
تعادل فريق غزل المحلة مع منافسه الاسماعيلي  بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز. 

أُحرز هدف الإسماعيلي الأول من ضربة جزاء "اري بابيل" في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، وتعادل غزل المحلة بهدف من ضربة جزاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 65 . 

وسجل بابيل الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 86 ، وتعادل غزل المحلة في الدقيقة الاخيرة من ضربة جزاء سجلها أحمد الشيخ.

كان فريق غزل المحلة بدأ اللقاء بتشكيل يضم كلا من: "عمرو شعبان، محمد فتح الله، محمود علاء، أحمد عيد، هشام بلحة، أحمد النادري، خالد رسلان، إسلام فؤاد، أشرف السيد، بسام ماهر، ويحيى حامد".

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي: 

حارس مرمى : محمد صبحى

الدفاع : البدرى - مروان الصحراوى - كاستيلو - محمد بيومى

الوسط : محمد عادل - محمود دونجا - أحمد مدبولى – أحمد مصطفى

الهجوم : بابل – فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، شريفى ، صادق ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، شيلونجو ، الشامى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 7نقاط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سر أزمة الإسماعيلي مع عبدالرحمن مجدي وطلبه الرحيل لبيراميدز.. "خاص"

الإسماعيلي يفوز على المقاصة وديا بمشاركة الصفقات الجديدة

الإسماعيلي يستضيف المقاولون العرب اليوم في الدوري

الإسماعيلي يستمر في نزيف النقاط بهزيمة جديدة من المقاولون 0-1

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

غزل المحلة يستضيف الإسماعيلي في الدوري المصري

ترشيحاتنا

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

الوضع ليس جيدا.. محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول عقب فوزه بجائزة لاعب الشهر

ميرور البريطانية تحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

زبون يترك 1400 دولار "بقشيش" في كافيه.. ما القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي واي دي F3 موديل 2021 .. المواصفات والأسعار

3 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليهم

السكتة القلبية تهدد الحياة.. اكتشف الأسباب وعلامات الإنذار والأعراض والعلاج