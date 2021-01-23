مباراة ضربات الجزاء.. غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي في الوقت القاتل

تعادل فريق غزل المحلة مع منافسه الاسماعيلي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.





أُحرز هدف الإسماعيلي الأول من ضربة جزاء "اري بابيل" في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، وتعادل غزل المحلة بهدف من ضربة جزاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 65 .





وسجل بابيل الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 86 ، وتعادل غزل المحلة في الدقيقة الاخيرة من ضربة جزاء سجلها أحمد الشيخ.





كان فريق غزل المحلة بدأ اللقاء بتشكيل يضم كلا من: "عمرو شعبان، محمد فتح الله، محمود علاء، أحمد عيد، هشام بلحة، أحمد النادري، خالد رسلان، إسلام فؤاد، أشرف السيد، بسام ماهر، ويحيى حامد".





وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي:





حارس مرمى : محمد صبحى





الدفاع : البدرى - مروان الصحراوى - كاستيلو - محمد بيومى





الوسط : محمد عادل - محمود دونجا - أحمد مدبولى – أحمد مصطفى





الهجوم : بابل – فخر الدين بن يوسف





على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، شريفى ، صادق ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، شيلونجو ، الشامى.





ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 7نقاط.