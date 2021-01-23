بعتوا الديمقراطية بكام؟ حملة ترامب دفعت مبالغ طائلة لمنظمي احتجاجات اقتحام الكونجرس

كشف تقرير نشره مركز السياسات المسئولة البحثية الأمريكية أن حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية دفعت مبلغًا ماليًا ضخمًا لمنظمي احتجاجات أنصار ترامب التي أفضت إلى الهجوم على الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.





وأوضح التقرير أن بعض من وردت أسماؤهم في تصريح تنظيم الوقفة الاحتجاجاية أمام الكونجرس الصادر عن إدارة المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية كانوا أعضاء رسميين بحملة ترامب الانتخابية أو أشخاصًا وثيقي الصلة بالحملة.





وأظهرت وثائق اللجنة الفيدرالية للانتخابات أن حملة ترامب الانتخابية دفعت مبالغ مجموعها 2.7 مليون دولار لعدد من الواردة أسماؤهم في التصريح حتى يوم 23 نوفمبر، وهو اليوم السابق مباشرة على اليوم المحدد لتقديم الحملات الانتخابية كشوف حساباتها للجنة الانتخابات.





ومن بين الأسماء الواردة في تصريح تنظيم الوقفة الاحتجاجية في 6 يناير اسم ماجي مولفاني، ابنة شقيق مايك مولفاني المبعوث الرئاسي السابق لشئون أيرلندا الشمالية في إدارة ترامب، والذي استقال من منصبه في أعقاب اقتحام الكونجرس.





ووفقًا لحساب ماجي مولفاني على موقع "لينكد إن" فهي تتولى حاليا منصب مدير العمليات المالية والشئون الخارجية بحملة ترامب الانتخابية، ويكشف تقرير مركز السياسة المسئولة أن حملة ترامب دفعت لمولفاني 138 ألف دولار حتى نوفمبر الماضي.





وورد في تصريح الوقفة الاحتجاجية أيضًا اسم كارولين رين، المستشارة المالية لحملة ترامب الانتخابية واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والتي تلقت من حملة ترامب مبلغ 170 ألف دولار خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر الماضيين.





كما ورد في تصريح الوقفة الاحتجاجية اسم ميجان باورز، مديرة العمليات بحملة ترامب الانتخابية، والتي تلقت من الحملة مبلغ 290 ألف دولار خلال الفترة من فبراير 2019 حتى نوفمبر الماضي.





أما الدفعة المالية الأضخم في كشف حساب حملة ترامب الانتخابية فكانت من نصيب شركة "إيفينت ستراتيجيز" لخدمات تنظيم الفعاليات، والتي تلقت من الحملة 1.7 مليون دولار، ويملكها جاستن كابوريل مدير الشئون السياسية بحملة ترامب، وشريكه تيم أونيس مدير المشروعات بحملة ترامب.





وبجانب المبلغ الذي تلقته الشركة من حملة ترامب، تلقت أيضًا مبلغ 2.1 مليون دولار من منظمة "سياسات أمريكا أولًا" اليمينية الموالية لترامب بين عامي 2018 و2019.





وحدد تصريح الوقفة الاحتجاجية الصادر من وزارة الداخلية الجانب الجنوبي للبيت الأبيض موقعًا للفعالية، وخرج ترامب بنفسه ليلقي خطابًا أمام المشاركين بها، وقال خلاله "لن نسترد بلادنا بالضعف. اذهبوا إلى الكابيتول".



