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تعليم

عميدة إعلام القاهرة : ويبينار بعنوان "تحديات صحافة البيانات وكيفية إعداد قصة صحفية" .. غدًا

السبت 23/يناير/2021 - 07:22 م
الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى
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أحمد الشاهد

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غد الأحد الموافق 24 من يناير الجاري وبينارا علميا لمناقشة تحديات صحافة البيانات، وخطوات إعداد قصة صحفية جيدة في السادسة مساءًا .

يعقد الوبينار برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، ويدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة ، ويعقب علي موضوع الوبينار الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بالكلية .

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وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية ، أن وكالة الدراسات العليا والبحوث تتجه خلال الفترة الحالية لتعزيز جوانب مناقشة التوجهات المهنية الجديدة في مختلف مجالات الإعلام ، وفتح نقاش علمي يلفت انتباه الباحثين لهذه التوجهات ، لتعظيم الأفكار البحثية المسجلة، ويكون بمثابة توعية، وتبصير الباحثين بتحديات تلك التوجهات، بما يساهم في توظيف البحوث الإعلامية، في خدمة القضايا المجتمعية، ومواكبة استراتيجية الجامعة البحثية، وفق استراتيجية مصر2030. 

يشارك في الويبينار عدد من الباحثين وطلاب الدبلومات المهنية وبرامج الماجستير الاليكتروني إضافة إلى عدد من خبراء صحافة البيانات في مصر الوطن العربي، من بينهم عمرو عراقي رئيس تحرير موقع "انفوتايمز" وصاحب مؤلف "صحافة البيانات" الحائز على توصيف أولى الكتب العربية في مجال الإعلام دراسة وتحقيقا في تناول الاتجاه المهني نحو تطبيق صحافة البيانات داخل الصحف المصرية.
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