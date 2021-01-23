تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تختلف السكتة القلبية المفاجئة عن النوبة القلبية ، فالسكتة القلبية المفاجئة هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، عادة ما تنتج الحالة عن مشكلة في النظام الكهربائي لقلبك ، والتي تعطل عمل ضخ القلب وتوقف تدفق الدم إلى جسمك حيث يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من القلب، ومع ذلك يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى اضطراب كهربائي يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.





ووفقا لما ذكره موقع " mayo clinic" تسبب السكتة القلبية المفاجئة الوفاة اذا لم تعالج سريعا، للبقاء على قيد الحياة لابد من رعاية طبية سريعة ومناسبة، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ، باستخدام مزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر يمكن أن يحسن فرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول عمال الطوارئ.





المهددون بالسكتة القلبية

نظرًا لأن السكتة القلبية المفاجئة غالبًا ما ترتبط بمرض الشريان التاجي ، فإن الاشخاص الذين لديهم العوامل التي تسبب خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي هم المهددون بحدوث السكتة القلبية المفاجئة ، وهذه العوامل هى :

• تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي

• التدخين

• ضغط دم مرتفع

• ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

• بدانة

• داء السكري

• أسلوب حياة غير نشط

تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة ما يلي:

• نوبة سابقة من السكتة القلبية أو تاريخ عائلي من السكتة القلبية

• نوبة قلبية سابقة

• تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بأشكال أخرى من أمراض القلب ، مثل اضطرابات ضربات القلب وعيوب القلب الخلقية وفشل القلب واعتلال عضلة القلب

• التقدم في العمر - يزداد خطر السكتة القلبية المفاجئة مع تقدم العمر

• أن تكون ذكرا

• استخدام عقاقير غير مشروعة ، مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات

• اختلال التوازن الغذائي ، مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم

• توقف التنفس أثناء النوم

• فشل كلوي مزمن

المضاعفات

عند حدوث السكتة القلبية المفاجئة ، يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ إلى فقدان الوعي. إذا لم يعد ضربات قلبك إلى طبيعتها بسرعة ، يحدث تلف في الدماغ ويؤدي إلى الوفاة. قد تظهر على الناجين من السكتة القلبية علامات تلف في الدماغ.



