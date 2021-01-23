السكتة القلبية تهدد الحياة.. اكتشف الأسباب وعلامات الإنذار والأعراض والعلاج

السكتة القلبية هي اضطراب قلبي خطير يحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، إذا كنت تعاني من سكتة قلبية، سوف يتوقف الجسم عن التنفس وتفقد الوعي على الفور تقريبًا، وما لم يتم اتخاذ إجراء في غضون دقائق ، فإن السكتة القلبية ستكون قاتلة.





إذا تعرض شخص ما لسكتة قلبية، يمكنك زيادة فرص بقاء الشخص على قيد الحياة عن طريق الاتصال بالاسعاف او نقله لاقرب مستشفى ، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED).





ونعرض لكم فيما يلى اسباب السكتة القلبية واعراض ما قبل حدوثها وبعدها والعلاج الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع " heartfoundation ".





ما الذي يسبب السكتة القلبية؟

السبب الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية هو الرجفان البطيني (VF). في حالة الرجفان البطيني ، يصبح النشاط الكهربائي للقلب غير منتظم ، مما يتسبب في ارتعاش القلب أو "الرجفان" بدلًا من النبض الطبيعي، يمكن أن ينتج رجفان القلب عن عدد من المشاكل المختلفة المتعلقة بالقلب ، بما في ذلك:





نوبة قلبية

مرض الشريان التاجي (تصلب الشرايين)

سكتة قلبية

بعض حالات نظم القلب ، مثل متلازمة لونغ كيو تي.

يمكن أن يحدث الرجفان البطيني أيضًا نتيجة لأحداث لا علاقة لها بأمراض القلب مثل:





الاختناق أو الاختناق

الصعق الكهربائي

فقدان الكثير من الدم مثل النزيف

رد فعل تحسسي

الغرق

جرعه مخدرات زائدة





ما هي علامات وأعراض السكتة القلبية ؟

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، تأتي السكتة القلبية بدون أي علامات تحذيرية، ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من بعض العلامات والاعراض التحذيرية قبل السكتة القلبية، يمكن أن تشمل:





ألم صدر

دوخة

الخفقان

إغماء

ضيق التنفس





الشخص الذي أصيب بالفعل بالسكتة القلبية سيكون:

فاقد الوعي

لا تستجيب

لا يتنفس





كيف يتم علاج السكتة القلبية ؟

السكتة القلبية هي حالة طبية طارئة وغالبًا ما تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة بمزيج من الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وإزالة الرجفان.





الإنعاش القلبي الرئوي هو مزيج من التنفس الاصطناعي وضغط الصدر. يوفر الأكسجين إلى الرئتين ويحافظ على دوران الدم المؤكسج حتى يمكن استعادة ضربات القلب والتنفس الفعال. من خلال معرفة وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ، يمكنك إنقاذ حياة.





إزالة الرجفان هي استخدام صدمة كهربائية عبر جدار الصدر لتصحيح الرجفان البطيني. يتم تنفيذه باستخدام آلة تسمى مزيل الرجفان.





يمكن لأفراد الجمهور الوصول إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب المجتمعية (المعروفة باسم أجهزة تنظيم ضربات القلب الخارجية الآلية (AEDs) في آلاف المواقع في جميع أنحاء نيوزيلندا ، وتوفر الأجهزة تعليمات آلية حول كيفية استخدامها.



