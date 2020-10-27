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مرأة

أسباب السكتة القلبية وكيف يمكن إنقاذ المصاب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:18 م
أسباب السكتة القلبية
أسباب السكتة القلبية وكيف يمكن إنقاذ الشخص
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أسماء عبد الحفيظ

يحتوي القلب على نظام كهربائي داخلي يتحكم في إيقاع ضربات القلب، يمكن أن تسبب عدة مشاكل فى عدم انتظام ضربات القلب وتوقف القلب المفاجئ أو السكتة القلبية


هناك أنواع عديدة من عدم انتظام ضربات القلب. يمكن أن ينبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئًا جدًا أو قد يتوقف عن النبض.


وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن السكتة القلبية المفاجئة (SCA) تحدث عندما يصاب القلب باضطراب في نظم القلب يؤدي إلى توقفه عن النبض. هذا يختلف عن النوبة القلبية ، حيث يستمر القلب عادة في النبض ولكن تدفق الدم إلى القلب يتم حظره.


ومن الأسباب المحتملة لحدوث توقف القلب المفاجئ: أمراض القلب التاجية والإجهاد البدني وبعض الاضطرابات الوراثية. في بعض الأحيان لا يوجد سبب معروف لـ SCA.

بدون رعاية طبية ، سيموت الشخص في غضون بضع دقائق. 


تقل احتمالية وفاة الأشخاص إذا كان لديهم جهاز إزالة الرجفان المبكر. 


تُرسل إزالة الرجفان صدمة كهربائية لإعادة نظم القلب إلى طبيعته. 


يجب عليك إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي ( CPR ) لشخص يعاني من توقف القلب المفاجئ حتى يمكن إجراء إزالة الرجفان.

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