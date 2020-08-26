احذرى .. هذا النوع من الملح يعرضك لخطر السكتة القلبية

أضرار الإفراط فى تناول أضرار الملح كثيرة فعندما تستهلك المزيد من الملح، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء لمحاولة تخفيف الصوديوم وعادةً ما يزيل جسمك السوائل الزائدة عن طريق تصفية الدم عبر كليتيك.
وتعد من أخطر أنواع الملح هو الملح الصينى فقد يتسبب الإفراط فى تناوله لتعرضك للعديد من المخاطر الصحية، وتشمل مشاكل في التنفس، والغثيان ، والصداع ، وحرقان في الرقبة والوجه و مشاكل في القلب والسكتات القلبية وآلام الصدر وزيادة ضربات القلب.
للتخلص من أضرار الملح الزائد يمكنك إتباع النصائح التالية ..
- تجنب أو قلل بشدة من الأطعمة المصنعة و تحتوي العديد من هذه المنتجات على الكثير من الملح ولا تحتوي على عناصر غذائية عالية.
- تأكد من حصولك على الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم آثار الملح الزائد ويخفض ضغط الدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تستهدف 3500 - 4700 مجم يوميًا.
- شراء الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم ، والحد من استهلاك الأطعمة المعلبة المضاف إليها الملح.