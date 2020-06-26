الملح الخشن.. 8 فوائد جمالية للبشرة

تعاني أغلب الفتيات من مشكلة جفاف البشرة خاصةً في فصل الصيف، لذلك نصحت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، باستخدام الملح الخشن الذي يتمتع بفعالية في علاج مشكلات البشرة المختلفة.

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و من فوائد استخدام الملح الخشن: 1- يساعد في تجديد البشرة كونه مقشرا جيدا للبشرة يعمل على تخليصها من طبقات الجلد الميت. 2- يساعد في علاج حب الشباب، كما أنه مرطب ومنعم رائع للجلد. اقرأ أيضًا: