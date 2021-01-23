شاهد| عنف غير مسبوق خلال احتجاجات روسيا وفرد أمن يفقد بصره





وسلطت وسائل إعلام روسية، الضوء على أجواء العنف التي سادت بين المتظاهرين، والشرطة، التي حذرت من المشاركة في تلك الاحتجاجات غير المصرح بها.





وصرح مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس" الروسية، بأن سائق إحدى العربات التابعة للأمن الروسي، فقد بصره خلال هجوم المتظاهرين على العربة، موضحًا أن بعض المتظاهرين حاولوا تخطيم زجاج السيارة، وخلال ذلك تعرضت عينه لجرح خطير ونُقل إلى المستشفى.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه من المحتمل أن يكون السائق فقد عينه.





من ناحية أخرى، تداولت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو لشرطي يقوم بركل سيدة مسنة بقدمه، خلال محاولتها منعه من اعتقال المتظاهرين.





وبحسب شبكة "بي.بي.سي" الناطقة باللغة الروسية، فإن عدد الموقوفين الذين شاركوا في المظاهرات حتى الآن بلغ ألفي شخص.





وكان المعارض الروسي، أليكسي نافالني، نشر قبل أيام مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لفندق فخم، زعم أنه يخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتكلفته تصل إلى 1.3 مليار دولار.





وزعم نافالني أن الفندق تحمل تكاليفه رجال أعمال روس وأصحاب شركات نفط روسية، معتبرًا أن تلك هي الرشوة الأكبر في التاريخ.

سيطرت أجواء العنف على الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن روسية للتنديد باعتقال المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.