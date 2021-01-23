سامية الطرابلسى تستمتع بالنيل الساحر في أسوان .. شاهد

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سامية الطرابلسى في الصورة بإطلالة صيفية أنيقة ترتدي فستان اصفر بحمالات انيق مستمتعة بجمال الطبيعة الخلابة في اسوان، وعلقت: "أسوان و جمال أسوان 🧡".





وانتهت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى من تصوير مشاهد دورها في فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدى الميرغنى ومصطفى خاطر، فى مدينتى الأقصر وأسوان، على أن تستكمل باقى مشاهدها فى القاهرة مع فريق العمل.





فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسى الدرامية، الجزء الرابع من المسلسل التونسى "دنيا أخرى" والتي تدور أحداثه في إطار بين الكوميديا والدراما حول الطبقة الكادحة الفقيرة، وما تتعرض له من مواقف عصيبة.



