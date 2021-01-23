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المصري مطلوب عالميا| شعبة الأسماك: الفيروز يمنع ارتفاع الأسعار

السبت 23/يناير/2021 - 06:46 م
مشروع الفيروز
مشروع الفيروز
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هاني حسين
قال  أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية  وعضو مجلس النواب، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن  المشروع يضاف إلى سلسلة من المشروعات التنموية في الاستزراع السمكي منذ 2017 .

وأضاف أحمد جعفر   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   مشروعات الاستزراع السمكي لصالح المواطن ويسهم في الحفاظ على ثبات الأسعار ومنع ارتفاعها في السوق المصري ".

وتابع أحمد جعفر:"  لدينا فجوة تقدر بـ 25 %  ولابد من حل المشاكل المتواجدة في القطاع والرئيس السيسي يعمل على حل المشاكل لسد الفجوة"، مضيفا:" المزارع السمكية الجديدة تنتج أسماك على أعلى مستوى والسمك المصري مطلوب في العالم".
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

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