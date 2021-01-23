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أخبار العالم

بيان مهم من صحة دبي بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 07:19 م
صحة دبي تعيد جدولة
صحة دبي تعيد جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا
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قسم الخارجي

قالت صحة دبي إنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، نظرًا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

وذكرت الهيئة في بيان أن  جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، بحسب صحيفة "البيان".

وطالبت صحة دبي الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقًا.

وتابعت "ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريبًا".





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